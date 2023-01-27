القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 27-1-2023

جاءت أسعار بيع الخضروات، اليوم الجمعة 27-1- 2023، في الأسواق دون تغيير يذكر على أسعارها، فيما ارتفعت أسعار الدجاج والبيض.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل مستمر القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق المحلية بغزة، اليوم.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، اليوم الجمعة 27-1-2023، كما هو موضح أدناه: