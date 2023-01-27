القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة 27-1-2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:10 ص
27 يناير 2023
أسعار الخضروات والدجاج في الاسواق اليوم الجمعة 27-1-2023
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جاءت أسعار بيع الخضروات، اليوم الجمعة 27-1- 2023، في الأسواق دون تغيير يذكر على أسعارها، فيما ارتفعت أسعار الدجاج والبيض.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بشكل مستمر القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق المحلية بغزة، اليوم.

وجاءت أسعار بيع الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، اليوم الجمعة 27-1-2023، كما هو موضح أدناه:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2
2 خيار 1
3 بصل 2
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 7
7 جزر 2
8 ثوم 6
9 ملفوف 2.5
10 زهرة 2.5
11 قرع 3
12 ليمون 1.5
13 ملوخية 4
14 فصوليا 8
15 بيض 15
16 دجاج 10.5
17 لحمة 40
18 بطاطس 1.7
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