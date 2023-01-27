ارتفاع أسعار الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة 27-1-2023

شهدت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية، اليوم الجمعة 27-1-2023، ارتفاعاً على سعر صرفها في الأسواق المحلية الفلسطينية.

جاء هذا الارتفاع في الأسعار في أعقاب الصعود الذي حققته هذه العملات وخاصة الدولار أمس الخميس بعد سلسلة من الخسائر المتتالية لها.

ويحرص موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغيرات التي تطرأ على أسعار صرف الدولار وباقي العملات الرئيسية في الأسواق.

وجاءت أسعار صرف الدولار وباقي العملات في الأسواق اليوم الجمعة، كما يأتي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.42

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.82

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.72

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.11