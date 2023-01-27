محدث بالفيديو والصور الاحتلال "الإسرائيلي" يشن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" استهدفت موقعًا للمقاومة الفلسطينة بنحو 13 صاروخا وسط القطاع.

إلى ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية المضادات الأرضية للتصدي لطائرات الاحتلال في سماء شمال قطاع غزة.

كما أطلقت المقاومة رشقة صاروخية جديدة من جنوب قطاع غزة، فيما تحاول القبة الحديدية التصدي للصواريخ، وعلى اثر ذلك دوت صافرات الانذار في عدد من مستوطنات الغلاف.

وأكد المُتحدث بإسم جيش الاحتلال، انه تم تفعيل إنذار في مستوطنات العين الثالثة وماجن ونير عوز.

وقال بيان لجيش الاحتلال: "خلال الغارة التي شنها الجيش على قطاع غزة، تم رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية احداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة والثالثة داخل قطاع غزة".

كما أعلن الاعلام العبري، عن دوي صفارات الانذار في مستوطنة نير عام ومفلاسيم بغلاف غزة.

وأضاف مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية بصاروخين على الأقل جنوب غرب مدينة غزة.

وذكر أن الطائرات الحربية استهدفت مرصدًا للمقاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.