سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في مصر 26 يناير 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26 يناير 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في السوق السوداء السورية، والذي ارتفع في تعاملات وتداولات اليوم، وسنرفق لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 29.89 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين فقط عن معاملات أمس، وفي مصرف أبو ظبي التجاري سجل سعر الدولار اليوم داخله 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي، سجل الدولار اليوم الخميس 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 29.84 جنيه للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك قناة السويس 29.84 للشراء و29.94 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 29.72 جنيه للشراء و29.82 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي سجل الدولار اليوم الخميس 29.74 جنيه للشراء و29.84 جنيه للبيع.