سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 26 يناير 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء السورية، والذي ارتفع في تعاملات وتداولات اليوم، وسنرفق لكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك والسوق السوداء.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة في سوريا بالسوق السوداء

وبلغ سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة في السوق السوداء السورية، وصل سعر صرف الدولار في سوريا اليوم، في السوق السوداء إلى 6670 لليرة للشراء، و6730 ليرة للبيع.

ويبلغ مقابل الدولار الواحد نحو 6670 ليرة لكل دولار واحد، وهو ما يعني أن 100 دولار تساوي اليوم نحو 673 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في سوريا في السوق السوداء ليصل إلى 7239 ليرة للشراء، و7309 ليرات للبيع، مقابل 7202 ليرة للشراء، و7261 ليرة للبيع.