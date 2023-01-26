سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-1-2023 بكم النهارده

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ولقد عمل فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة على وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن الأسعار الجديدة لهذا المعدن الثمين إذ أنها تختلف وتتجدد في كل أربعة وعشرين ساعة في وقت يسجل فيه الدولار امام الجنيه تقلبا في الأسبوع الماضي وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة هو القراءة حتى الوصول إلى النهاية ، علما أننا قمنا في نشر هذه المقالة على حسابتنا الرقمية للتعميم وحتى تسهل عملية الوصول إلى اكبر عدد ممكن من الجمهور والتفاصيل التالي :

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,994 شراء 2,006

عيار 22 بيع 1,828 شراء 1,839

عيار 21 بيع 1,745 شراء 1,755

عيار 18 بيع 1,496 شراء 1,504

عيار 14 بيع 1,163 شراء 1,170

عيار 12 بيع 997 شراء 1,003

الاونصة بيع 62,022 شراء 62,378

الجنيه الذهب بيع 13,960 شراء 14,040

الكيلو بيع 1,994,286 شراء 2,005,714

سعر الذهب في مصر عيار 21 بكم النهارده

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,857 جنيه $62.12

سعر الذهب عيار 22 1,702 جنيه $56.94

اسعار الذهب عيار 21 1,624 جنيه $54.36

اسعار الذهب عيار 18 1,392 جنيه $46.59

سعر الذهب عيار 14 1,083 جنيه $36.24

سعر الذهب عيار 12 928.26 جنيه $31.06

سعر الذهب عيار 9 696.19 جنيه $23.29

اسعار أوقية الذهب 57,738 جنيه $1,932

اسعار جنيه الذهب 12,996 جنيه $434.84

اسعار كيلو الذهب 1,856,512 جنيه $62,119

سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

ووصل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 يناير 1,871 1,637 1,403 1,091 935.56

24 يناير 1,860 1,627 1,395 1,085 929.85

23 يناير 1,855 1,623 1,391 1,082 927.55

22 يناير 1,847 1,617 1,386 1,078 923.75

21 يناير 1,845 1,615 1,384 1,076 922.69

20 يناير 1,850 1,619 1,388 1,079 925.17

19 يناير 1,856 1,624 1,392 1,083 927.93

18 يناير 1,816 1,589 1,362 1,059 907.84

17 يناير 1,817 1,590 1,362 1,060 908.28

16 يناير 1,827 1,599 1,370 1,066 913.52

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على نشرها حول سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .