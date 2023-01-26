سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 27-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي السطور التي تلي هذه المقدمة وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن أسعار الذهب في الأردن حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 24 يوم أمس خلال التعاملات بالأسواق التالي 44.41 دينار، ما يعادل 62.61 دولار ، أما عن التفاصيل الجديدة ولجميع العيارات فقد جاءت على النحو التالي :

سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 27-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 44.04 دينار $62.10

سعر الذهب عيار 22 40.37 دينار $56.92

اسعار الذهب عيار 21 38.54 دينار $54.34

اسعار الذهب عيار 18 33.03 دينار $46.57

سعر الذهب عيار 14 25.69 دينار $36.22

سعر الذهب عيار 12 22.02 دينار $31.05

اسعار أوقية الذهب 1,370 دينار $1,931

اسعار جنيه الذهب 308.32 دينار $434.69

اسعار كيلو الذهب 44,045 دينار $62,096





سعر الذهب في الاردن اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 يناير 44.41 38.86 33.31 25.91 22.21

24 يناير 44.20 38.68 33.15 25.78 22.10

23 يناير 44.05 38.55 33.04 25.70 22.03

22 يناير 43.96 38.46 32.97 25.64 21.98

21 يناير 43.96 38.46 32.97 25.64 21.98

20 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

19 يناير 44.12 38.60 33.09 25.74 22.06

18 يناير 43.44 38.01 32.58 25.34 21.72

17 يناير 43.56 38.12 32.67 25.41 21.78

16 يناير 43.71 38.25 32.79 25.50 21.86

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر الذهب في الأردن اليوم الجمعة 27-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .