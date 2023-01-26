الأمم المتحدة تعلّق على مجزرة الاحتلال في مخيم جنين

علقت الأمم المتحدة ، مساء اليوم الخميس، عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

وقال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في بيان صحفي: "أشعر بإنزعاج وحزن عميقان لاستمرار دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة"، مضيفا أن استشهاد تسعة فلسطينيين اليوم بينهم إمرأة خلال "حملة اعتقلات إسرائيلية" في جنين، "يعد مثالاً صارخًا آخر" على ذلك الوضع.

وأضاف وينسلاند أنه "منذ بداية هذا العام، ما زلنا نشهد مستويات عالية من العنف وغيرها من الاتجاهات السلبية التي ميزت عام 2022".

وقال وينسلاند: "من الأهمية بمكان تقليل التوترات على الفور ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت فجر اليوم الخميس، مخيم جنين، ما أسفر عن ارتقاء 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، فيما توعدت فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية بالرد على المجزرة "الإسرائيلية" في جنين.