شرطة الاحتلال تمنع مسيرة لليمين من المرور في باب العامود

منعت شرطة الاحتلال مسيرة لليمين "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، من المرور من باب العامود.

وقالت القناة ال13 العبرية، إنه تم منع المشاركين في المسيرة بينهم أتباع وزير الأمن ايتمار بن غفير بأوامر سياسية من أعلى مستوى، خشية وقوع مواجهات عقب المجزرة في جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، مخيم جنين، ما أسفر عن ارتقاء 9 فلسطينيين، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة.

وشهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً