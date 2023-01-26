ما اسم الفتاة التي قتلت الوليد الغريبي الشاب السعودي - سبب الجريمة

ما اسم الفتاة التي قتلت الشاب السعودي الوليد الغريبي في الولايات المتحدة الامريكية اليوم الخميس 26-1-2023 ، وعلى محركات البحث يبحث المواطنين السعوديين في هذا التوقيت عن السبب وراء مقتل الوليد الغريبي إذ أن فريق فلسطين اليوم الاخباري قام على الفور في تلبية نداء هؤلاء وكتابة هذه المقالة التي تضمن التفاصيل الكاملة عن هذه الجريمة المدوية وبات قضية رأي عام داخل المملكة وحديث الاعلام المحلي والعربي كما وأننا قمنا في ارفاق صور وفيديو للمغدور وللقاتلة كما تشرح معلومات جديدة عن ذلك وهي على النحو التالي :

تفاصيل مقتل السعودي الوليد الغريبي

وتعود قصة مقتل السعودي الوليد الغريبي البالغ من العمر الخمس وعشرون عاما هي التالي: ان سيدة أمريكية قامن بطعنه في رقبته حتى الموت ، وحدث هذه الجريمة في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية ، وكان الدافع هو سرقة جواله ومحفظته .

قصة مقتل الوليد الغريبي

وتجري الشرطة الامريكية بحثا امنيا في هذه الولاية من اجل الوصول إلى قاتلة الوليد الغريبي ، وأعلنت عبر بيان لها عن مكافأة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي لمن يقوم بالأدلاء بأي معلومات عنها .

مقتل الطالب الوليد الغريبي

فيصل محمد علق جريمة مقتل الوليد الغريبي في امريكا : "شاب سعودي لا أعرفه شخصياً مبتعث في امريكا اسمه #الوليد_الغريبي سمعت بقصته، أمريكية قتلته وسرقت حلمه، لكني عندما رأيت صورته وتلك الابتسامة البريئة، دمعت عيناي وتأثرت، وكأنه يقول ان غادرت الحياة لا تنسوني من دعاءكم. أي عمل خير فعله بالسر جعل له القبول. فعلت هذا المقطع في ثوابه يا رب ".

حساب عزلان علق : سقى هالمبسم من أنهار جنه الفردوس نم يا قرير العين في الجنة فـ حقك والله لن ولم يضيع بإذن الله ".

تنيان علق : "أنتقل الى رحمة الله الطالب المبتعث في أمريكا (الوليد الغريبي) في أخر سنة دراسية له، بعد ما قرر يبيع أثاث الشقة للبيع و تواصلت معه (نيكوال ماري) بغرض شراء الأثاث وعند حضورها طعنت الطالب وسرقت الاثاث، مازالت الشرطة تبحث عنها. دعواتكم له بالرحمة ".

محسن علق : " هربت بسيارة موديلها 2017 ، ومستأجره غرفه بنفس مكان المغدور مدري كم سعر الغرفه ، يعني الاحوال المادية ممتازة . والشرطة يقولون ليست بطالبه ومدمنة مخدرات وعمرها 19 سنه .. المهم قريبآ يقبضون عليه ونسمع الاقوال ".

بدر علق : "الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويجعل مثواك الجنة ويعوض شبابك بالجنة والله يجبر كسر قلوبنا ويصبرنا على فرقاك ".

جواهر علق على مقتل الطالب السعودي الوليد الغريبي : الله يعظم اجر والدّيه واهله ويجبر مصابهم ويرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته قسم بالله موته مقتول غدراً غبنه ولكن قدر الله وما شاء فعل ويومه المكتوب له الله يعوضه بالجنة ".

فيديو.. أحد أقارب المبتعث السعودي المقتول في أمريكا #الوليد_الغريبي يروي تفاصيل مقتله و الشرطة الأمريكية تضع مبلغ مالي لمن يدلها على القاتلة. pic.twitter.com/cj1nuiOGxh — الموجز السعودي (@saudistuff) January 26, 2023

فايز علق : حسبنا الله ونعم الوكيل على المجرمة وعلى امريكا الله يلعنهم لعناً وبيلا اللهم انتقم منهم جميعاً ذبحوا عيالنا الله يسلط عليهم عاصفة عاداٍ وثمود ".

ما اسم قاتلة الوليد الغريبي

وعن الإجابة عن هذا التساؤل حول ما اسم قاتلة الوليد الغريبي ، إذ أنه وبحسب ما تداول به نشطاء سعوديون فإن من قتلت هذا الشاب فتاة تدعى " نيكول ماري رودجرز 19 عاما "ونشرت الشرطة صورا لها .