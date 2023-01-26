NOW LIVE- مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد اليوم في كأس ملك اسبانيا

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد اليوم الخميس 26-1-2023 في مواجهة ربع نهائي كأس ملك اسبانيا وتنعرض هذه المباراة النارية على قنوات بي ان سبورت الرياضية المشفرة فيما بدأ الجمهور المتابع بجميع دول العالم في البحث عبر جوجل الالكتروني عن رابط البث حيث تقوم بعض المواقع الرياضية المهتمة في بثها مباشرة بدون تقطيع منه موقع يلا شوت وكورة لايف وغيره ونتيجة لهذا الاهتمام عند المتفرجين والمشجعين قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي تحمل أقوى المعلومات عنها .

وفي هذه السطور التي بعنوان عن رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد الآن بجودة HD نشير إلى أننا قمنا في وضع تشكيلة الفريقين اللذان يستعدان إلى خوض غمار هذه المنافسة بكل قوة كما ارفقنا لكم تردد القنوات الناقلة وكل ما عليكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة حتى الوصول إلى أخر سطر وهو التالي :

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد

ولقد وضعنا لكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد الآن بجودة HD عبر الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــا ، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والامارات .

وتقام مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد على ملعب " سانتياجو برنابيو " الذي يتسع لأكثر من خمسون ألفا من المتفرجين الذين بدأوا بالوصول إليه والجلوس على الكراسي من أجل مشاهدة الشوطين بكل اريحية تامة ، والان مع التشكيلة.

بث مباشر ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد

وقبل أن نضع لكم التشكيلة نشير إلى اسم المعلق هو فهد العتيبي ، وفيما يلي تشكيل فريق ريال مدريد التي يواجه بها اتلتيكو مدريد وهي على النحو التالي :

أولا: في خط الهجوم يضم كل من: فينسيوس – بنزيما – فالفيردي

ثانيا: وفي خط الوسط يضم كل من : سيباسيوس – كامافخينا – مودريتس.

ثالثا: وفي خط الدفاع يضم كل من: ميندي – ملياتو – رودريجر – ناتشو.

رابعا: وفي حارس المرمى يضم كل من: كورتوا.

بث مباشر ريال مدريد الآن

ويمكن لكم الان التعرف على تشكيلة اتلتيكو مدريد التي يواجه بها فريق ريال مدريد وهي على النحو التالي :

أولا: وفي خط الهجوم فإنه يضم كل من: أنخيل كوريا - ألفارو موراتا.

ثانيا: وفي خط الوسط فإنه يضم كل من: كوكي - رودريجو دي بول - توماس ليمار - أنطوان جريزمان.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد جاء: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - رينيلدو ماندافا.

رابعا: كما ويتولى في حراسة المرمى: يانيك أوبلاك.



ريال مدريد مباشر في كأس ملك اسبانيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تردد القناة الناقلة وهي بي ان سبورت الرياضية ونبدأ أولا على القمر الصناعي النايل سات :

التردد الاستقطاب: معامل ترميز تصحيح الخطأ 11084 : أفقي 27500 6/5

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز تصحيح الخطأ عرب سات 12379 أفقي 27500 6/

وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد اليوم الخميس 26-1-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .