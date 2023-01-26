بالصور مسيرة حاشدة في غزة تندد بمجزرة الاحتلال في مخيم جنين

ندّدت جماهير شعبنا في قطاع غزة بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، التي ارتقى على إثرها تسعة شهداء، وأكدوا أن شعبنا لن يستسلم لبطش الاحتلال وسيواصل مقاومته حتى دحر المحتل عن أرضنا الفلسطينية

ورفع المتظاهرون لافتات تندّد بعدوان الاحتلال وتدعو لمواصلة مقاومته، وردّدوا هتافات تمجّد شهداء شعبنا وتدعو للسير على طريقهم.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في كلمته خلال الوقفة الجماهيرية في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، أن شعبنا يقاوم حكومة الاحتلال الفاشية التي تشنُّ عدوانًا عليه.

وقال حبيب: "الاحتلال الصهيوني يعدم أبناء شعبنا بدم بارد وسط غياب من مؤسسات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن التطبيع العربي الآثم يشجّع الاحتلال الصهيوني على ارتكاب المزيد من الجرائم تجاه شعبنا.

وأضاف حبيب "دماء الشهداء الأبطال لن تذهب هدرًا، وهي وقود ثورتنا ولن تزيدنا إلا عنفوانًا".

وشدّد على أن الاحتلال واهم إن ظنَّ أن شعبنا سيستسلم، متابعًا "نحذّر الاحتلال الصهيوني أن صبرنا يكاد ينفد".

وأكمل حبيب "استمرار جرائم الاحتلال تجاه شعبنا ستجعل الأرض لهيبًا تحرقه"، مشدّدًا على أن المقاومة هي الخيار الأنجع في مواجهة الاحتلال الصهيوني.















