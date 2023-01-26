الاحتلال ينشر بطاريات القبة الحديدية خشية إطلاق صواريخ من غزة

أفاد الاعلام العبري، مساء اليوم الخميس، بأنه تم رفع مستوى التأهب في منظومات الدفاع الجوي، وتعزيز نشر بطاريات القبة الحديدية في الجنوب.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن رفع حالة التأهب خشية إطلاق صواريخ من غزة.

وحسب 0404 العبري، فقد أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقوات الجيش بالاستعداد لأي سيناريو.

إلى ذلك، أشار الاعلام العبري، إلى أن مصر تحاول في الساعات الأخيرة منع تصعيد من قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه جرى تعزيز فرقة الضفة الغربية بقوات إضافية، وذلك بناءً على تقييم الوضع الأمني.

وأوضحت أن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تدرك أن حماس والجهاد تبذلان جهودًا كبيرة لتنفيذ عمليات نوعية دامية انطلاقا من شمال الضفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت فجر اليوم الخميس، مخيم جنين، ما أسفر عن ارتقاء 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، فيما توعدت فصائل وقوى المقاومة الفلسطينية بالرد على المجزرة "الإسرائيلية" في جنين.

وشهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً