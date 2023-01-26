الشعبية: مجزرة جنين لن تمر مرور الكرام

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، شهداء فلسطين الذين ارتقوا خلال المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي في مخيم جنين الثائر.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه المجزرة لن تمر مرور الكرام، مشددة على أن جماهير شعبنا وفصائله وقواه المقاتلة ستُدفِع العدو ثمن جرائمه.

وأوضحت أن هذه الجرائم تدعو إلى اتخاذ مواقف حاسمة عدا عمّا أعلنته الرئاسة اليوم من وقفٍ للتنسيق الأمني والتوجّه إلى المؤسسات الدولية، إلى سحب الاعتراف بالكيان وإلغاء الاتفاقات الموقّعة معه.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اقتحمت فجر اليوم الخميس، مخيم جنين، ما أسفر عن ارتقاء 10 فلسطينيين، وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة.

وشهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً