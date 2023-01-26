"الرئاسة الفلسطينية" تعلن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس26/1/2023م، وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال "الإسرائيلي".

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي، أكد فيه أن القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اعتباراً من الآن.

وعصر اليوم الخميس، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنها ستعلن عن سلسلة من القرارات والإجراءات الهامة رداً على العدوان "الإسرائيلي" على مخيم جنين، مساء اليوم بعد اجتماع طارئ عقدته صباح اليوم ، على اثر الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين.

واستشهد، فجر اليوم الخميس، تسعة شهداء وأصيب ما يزيد عن عشرة أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، صباح اليوم، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.