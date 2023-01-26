الآلاف من جماهير جنين يشيعون جثامين الشهداء التسعة

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، مساء اليوم الخميس 26-1-2023، جثامين شهداء محافظة جنين التسعة، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الصهيوني أثناء اقتحامها مخيم جنين..

وأفادت مصادر محلية، أنه انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بجنازة شارك فيها آلاف المواطنين، حيث رفعت جثامين الشهداء على الأكتاف، وصولا إلى منازل عائلاتهم في مدينة جنين ومخيمها وبلدتي اليامون وبرقين، قبل الصلاة عليهم ومواراتهم الثرى.

وخلال التشييع، ردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

جدير ذكره أن الشهداء الذين تم تشييعهم هم كل من: صائب عصام محمود ازريقي (24 عاما) من مدينة جنين، وعز الدين ياسين صلاحات (26 عاما)، وعبد الله مروان الغول (18 عاما)، وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاما)، ماجدة عبيد (61 عاما) من مخيم جنين، ومعتصم محمود أبو الحسن (40 عاما) من اليامون، ومحمد محمود صبح (30 عاما)، والشقيقين محمد سامي غنيم (28 عاما) ونور سامي غنيم (25 عاما) من برقين.