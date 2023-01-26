الجهاد الإسلامي تزف شهداء جنين وتؤكد أن دماء الشهداء وقود لتصاعد المقاومة

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس26/1/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، كوكبة من شهداء جنين، شهداء فلسطين، شهداء الجهاد والمقاومة الأبطال، الذين ارتقوا إثر العدوان الصهيوني الهمجي على مخيم جنين صباح اليوم.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" إنَّنا إذ نزفّ كوكبة الشهداء الأبطال، لنؤكد أنَّ جريمة العدوان والقتل التي ينتهجها العدو ضدّ مجاهدينا وأبناء شعبنا ستزيدنا قوّة وإصراراً على استمرار انتفاضة الاشتباك في كل السَّاحات وإشعال لهيب الثأر حتى تحقيق الانتصار الحتمي على الاحتلال المجرم".

وأضافت :" إن هذه الجريمة الجديدة التي ارتقى خلالها الشهداء، وأصيب العشرات، ودمرت البيوت والمنشاَت، تعبير عن رغبة الحكومة الفاشية، لن تمرّ دون حساب، وإنّ مقاومينا سيردّون على جريمته النكراء، ليعلم العدو أنّ إرهابه سيرتدّ عليه ناراً وجحيماً.

وحيت الجهاد الإسلامي في بيانها سواعد أبطالنا في كتيبة جنين – سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الذين تصدوا بكل قوة وعزيمة، وجددوا مسيرة "ملحمة جنين"، وأوقعوا الإصابات المباشرة في صفوف العدو، وأثبتوا أنهم خط الدفاع الأول عن أهلنا، وندعو إلى تصعيد المقاومة وتوحيد الجبهات في وجه المحتل.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔻 بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي شهداء جنين و التأكيد أن دماء الشهداء وقود لتصاعد المقاومة

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بكل فخر واعتزاز تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، كوكبة من شهداء جنين، شهداء فلسطين، شهداء الجهاد والمقاومة الأبطال، الذين ارتقوا إثر العدوان الصهيوني الهمجي على مخيم جنين صباح اليوم، وهم:

الشهيد: عبد الله مروان الغول (18 عاماً)

الشهيد: معتصم محمود أبو الحسن (40 عاماً)

الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص (22 عاماً )

الشهيد: نور الدين سامي غنيم ( 25 عاماً)

الشهيد محمد سامي غنيم (28 عاماً)

الشهيد: محمد محمود صبح (30 عاماً)

الشهيد: صائب عصام زريقي ( 24 عاماً)

الشهيد: عز الدين ياسين صلاحات (22 عاماً)

الشهيدة: ماجدة عبيد (61 عاماً)

إنَّنا إذ نزفّ كوكبة الشهداء الأبطال، لنؤكد أنَّ جريمة العدوان والقتل التي ينتهجها العدو ضدّ مجاهدينا وأبناء شعبنا ستزيدنا قوّة وإصراراً على استمرار انتفاضة الاشتباك في كل السَّاحات وإشعال لهيب الثأر حتى تحقيق الانتصار الحتمي على الاحتلال المجرم.

إن هذه الجريمة الجديدة التي ارتقى خلالها الشهداء، وأصيب العشرات، ودمرت البيوت والمنشاَت، تعبير عن رغبة الحكومة الفاشية، لن تمرّ دون حساب، وإنّ مقاومينا سيردّون على جريمته النكراء، ليعلم العدو أنّ إرهابه سيرتدّ عليه ناراً وجحيماً.

نحيي سواعد أبطالنا في كتيبة جنين – سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الذين تصدوا بكل قوة وعزيمة، وجددوا مسيرة "ملحمة جنين"، وأوقعوا الإصابات المباشرة في صفوف العدو، وأثبتوا أنهم خط الدفاع الأول عن أهلنا، وندعو إلى تصعيد المقاومة وتوحيد الجبهات في وجه المحتل.

نعزي عوائل الشهداء الكرام وأهلنا في جنين التي تقف اليوم عنواناً للثورة ورمزاً للتضحية، ونجدد عهدنا مع دماء الشهداء الذين هم مشاعل على طريق الحرية، وإن دماءهم الزكية ستظل وقوداً لانتفاضة مباركة لا تتوقف حتى تحرير أرضنا، ونسأل الله الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الخميس 4 رجب 1444هـ، 26 يناير 2023م