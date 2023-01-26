جيش الاحتلال يفحص تعزيز القبة الحديدية على حدود غزة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس " إن قيادة الجيش تناقش في هذه اللحظات إمكانية تعزيز نشر القبة الحديدية؛ خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة، رداً على أحداث مخيم جنين صباح اليوم".

وبحسب صحيفة هآرتس، فأن الجيش يفحص إمكانية تعزيز نشر القبة الحديدية في الجنوب خشية إطلاق صواريخ من غزة.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت احرونوت نقلاً عن مسؤول أمني "إسرائيلي":" نحن نستعد لسيناريوهات التصعيد، وقررنا رفع حالة التأهب - لا يُستبعد أن يأتي الرد من غزة".

واستشهد 9 مواطنين برصاص الاحتلال، في جـــريمة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن عملية عسكرية كبرى أعلن الجيش تنفيذها في مخيم جنين صباح اليوم، أسفرت حتى اللحظة وفقاً لوزارة الصحة عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم حالات خطيرة.