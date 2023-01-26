رئيس سلطة الأراضي يستعرض تفاصيل وأهمية التسوية الشاملة للأراضي غير المسجلة

أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز، على الدور المهم للوجهاء والمخاتير في العمل المجتمعي والتوعية بأهمية التسجيل العقاري للأراضي والممتلكات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار الباز، بمشاركة مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح في وزارة الداخلية الدكتور علاء الدين العكلوك "أبو بلال" مع الوجهاء والمخاتير في محافظة دير البلح.

وأشاد رئيس سلطة الأراضي بدور الوجهاء والعشائر في توعية المواطنين بأهمية التسجيل مشدداً على ضرورة التواصل والتشبيك مع شئون العشائر.

وقد استعرض رئيس سلطة الأراضي خلال كلمته الجهود التي تبذلها متابعة لجنة متابعة العمل الحكومي وسلطة الأراضي من أجل توفير الاحتياجات المجتمعية من الأراضي للمنفعة العامة.

كما بين د. الباز أهمية تسجيل الأراضي غير المسجلة والواقعة شرق صلاح الدين والمسماة بأراضي الحبال والسبع والمالية والتسهيلات التي منحتها سلطة الأراضي للمواطنين من خلال مشروع التسوية الشاملة.

كما تناول رئيس سلطة الأراضي خلال كلمته الجهود المتواصلة لتسجيل أراضي الأقساط المتعاقد عليها زمن الإدارة المصرية سواء شمال قطاع غزة أو رفح جنوبا وأوضح د. الباز بأنه تم عمل تخفيض بنسبة 75 % من سعر الأرض وذلك لتيسير عملية التسجيل كما أكد رئيس سلطة الأراضي على أن الأيام القادمة ستحمل قرارات حكومية للبدء في تسوية أوضاع ما تسمى بأراضي المندوب جنوب قطاع غزة.

ومن جهته أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح د. علاء الدين العكلوك على أهمية التواصل وتوطيد العلاقة مع سلطة الأراضي وبين في كلمته أهمية تسجيل الملكيات والعقارات والأراضي لتجب الوقوع في إشكاليات مجتمعية كبيرة وبين د. العكلوك الدور التي تقوم به الإدارة العامة للعشائر بكل مكوناتها في خدمة المجتمع والتواصل مع الجهات المختصة لحل الإشكاليات وأشاد العكلوك بالخطوة الكبيرة التي قامت بها سلطة الأراضي من أجل حفظ الملكيات وتسجيلها.

وفي ختام اللقاء واستمع رئيس سلطة الأراضي خلال اللقاء إلى مداخلات الوجهاء والمخاتير ومطالبهم لتوفير أراض لبناء مدارس وإنشاء مقابر.













