النقاط التي يحتاجها أرسنال للعودة لدوري أبطال أوروبا

يحوز فريق أرسنال الإنجليزي حالياً نحو 50 نقطة، في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدو أن هذا الموسم يظهر هو الأنجح للفريق منذ عقدين من الزمن.

ويقف خلف أرسنال في سباق التتويج بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ موسم اللا خسارة 2003-2004، فريق مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط مع تبقي لقاء للجانرز، الذي خاض 19 مباراة، من أصل 38.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية :"لها أنه بناء على نتائج أخر خمس سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز فإن الوصول إلى 68 نقطة يكفي للتواجد بين الأربعة الأوائل، ومن ثم التأهل للأبطال".

وأضافت :"هذا المؤشر فإن أرسنال لا يبعده عن العودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد غياب 6 سنوات، إلا 18 نقطة فقط".

وتابعت :"أرسنال يتبقى له 19 مباراة لإنهاء الموسم الحالي، أي نصف مباريات الموسم، لذلك فإن الحصول على 18 نقطة إضافية والوصول للنقطة 68 يبدو في المتناول".

ويستهدف الأرسنال كذلك العودة إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2017.

وكانت أخر مشاركة لأرسنال في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2017/2016 حين ودع المسابقة أمام بايرن ميونخ الألماني بخسارة 10-2 ذهابا وإيابا في دور الـ16.