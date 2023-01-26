القيادي الحرازين:  ما حدث في جنين تأكيد على صوابية خيار المقاومة ووحدة الساحات

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، اليوم الخميس 26/1/2023، إن وحدة الساحات تؤكد من جديد صوابية خيار المقاومة.

وأضاف الحرازين في تصريح صحفي اليوم الخميس: ما حدث في جنين اليوم هو تأكيد على صوابية خيار الجهاد والمقاومة، وأن غزة وجنين توحدها ساحات الجهاد المعبدة بدماء الشهداء".

وأكد أن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من جرائم الاحتلال، مؤكدا أن جنين والضفة بأهلها ومقاومتها ستبقى عصية على الكسر، ولن يزيدها العدوان والاستهداف إلا قوة وإصرارًا على المواجهة

وتابع الحرازين بالقول: غدا الجماهير المشاركة في المسيرات ستهتف لجنين وكتيبتها وسراياها تأكيد على خيار وحدة الساحات وعلى عهد القائد خالد منصور والقائد تيسير الجعبري وشهداء حركتنا وشعبنا الأبطال".

وأشار إلى أن دماء الشهداء ستشعل نيران الغضب في وجه المحتلين في كل ساحات الوطن.