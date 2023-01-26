الرئيس عباس يدعو لاجتماع طارئ عقب جريمة جنين ويعلن الحداد العام

دعا رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الخميس 26/1/2023، القيادة إلى اجتماع طارئ عقب ما جرى في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحاماً واسعاً في جنين ضمن هجمة شرسة، ارتقى خلالها تسعة شهداء وعشرات الجرحى بينهم بحالة الخطر، ليرفع عدد شهداء العدوان على الضفة والقدس منذ بداية عام 2023، إلى 29 شهيداً، 19 منهم من مخيم جنين.

ووفقاً لتلفزيون فلسطين: فأعلن الرئيس عباس الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

وفي وقت سابق، وصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ما يجري في جنين ومخيمها بالضفة المحتلة "مجزرة" تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في ظل صمت دولي مريب.

وأوضح أبو ردينة في تصريح صحفي، أن العجز والصمت الدولي هو ما يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المجازر ضد شبعنا على مرأى العالم، وما يزال يستخف بحياة أبناء شعبنا، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد.

وشدد على أن شعبنا صامد، ولن يتنازل عن القدس والمقدسات، مهما ارتكبت قوات الاحتلال من جرائم ومجازر، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية شعبنا.