مواجهات مع الاحتلال في طولكرم وإصابات بالاختناق

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس26/1/2023 ، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم.

وأفادت مراسلتنا، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بمحاذاة بوابة جدار الفصل العنصري غرب ضاحية شويكة شمالا، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين ومخيمها.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط مصانع جيشوري غرب طولكرم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق.

وعم الإضراب الشامل محافظة طولكرم، بدعوة من حركة فتح حدادا على أرواح شهداء جنين.