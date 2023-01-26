سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 26 يناير 2023، شهد سعر الذهب في الأن انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع سعره خلال يوم أمس، وهو أمر طبيعي في الوضع الذي يعيشه العالم، حيث لا استقرار على أسعار العملات أو المعادن النفسية نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، أجمع لاسيما في ظل استمرار حرب روسيا وأوكرانيا منذ نحو 11 شهراً.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21، تحتف أسعار الذهب في الأردن وفق عيار الذهب، فسعر الذهب عيار 21 يختلف عن عيار 24 أو 18 أو 14، فكل صنف له سعره الخاص وفق مصنعيته، ويضيف لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21، وهو الأعلى طلبا من بين الأصناف الأخرى في الأسواق الأردنية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن نحو 38.51 دينارا، ما يعادل 54.23 دولارا.

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سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الخميس، عيار 24 هو الذهب الخاص، أو ما يعرف بين تجار الذهب والمختصون في هذا المجال، بـ "سبيكة الذهب"، أو "أونصة الذهب"، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 في الأردن اليوم إلى ما يقارب من 44.01 دينار، ما يعادل 61.98 دولاراً أمريكيا، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 في الأردن نحو 40.34 دينارا أردنيا، ما يعادل 56.82 دولارا أمريكيا.

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سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل اليوم

وعن سعر الذهب اليوم في الأردن الوكيل اليوم، حيث بلغ سعر الذهب عيار 18 في الأردن اليوم الخميس 26 يناير 2023، نحو 33.01 دينار أردني، ما يعادل 46.49 دولارا أمريكياً، بينما وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن نحو 25.67 دينارا، ما يعادل 36.16 دولارا أمريكيا، أما سعر الذهب عيار 12 فقد بلغ نحو 22.00 دينارا أس ما يعادل 30.99 دولارا أمريكيا.

سعر أوقية وجنيه وكيلو الذهب في الأردن اليوم

سعر أوقية الذهب في الأردن اليوم، فقد بلغ سعر أوقية "أونصة" الذهب في الأردن اليوم الخميس 26 يناير 2023، نحو 1.369 دينارا، ما يعادل 1.928 دولارا أمريكياً، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن نحو 308.05 دنانير أردنيين، أي ما يعادل 433.88 دولارا أمريكياً، في حين وصل سعر كيلو الذهب في الأردن اليوم الخميس إلى حوالي 44.007 دنانير أردني، أي ما يعادل 61.981 دولاراً أمريكياً.