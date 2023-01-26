جلسة أمنية للاحتلال تنتهي بإصدار تعليمات برفع مستوى التأهب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:41 ص
26 يناير 2023
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اختتم وزير الخارجية "الإسرائيلي" إيلي كوهين ظهر اليوم الخميس 26/1/2023 مشاورات وتقييماً للوضع الأمني على خلفية العملية في جنين.

 وقال أمير بوخبوط  إن كوهين يشغل مؤقتا منصب وزير الحرب عوضا عن غالانت الموجود حالياً في جولة بالخارج .

وبينت يديعوت أنه تم في نهاية التقييم إصدار تعليمات برفع مستوى التأهب.

ويشار إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة بشعة في جنين أدت لاستشهاد 9 مواطنين خلال عملية عسكرية تصدى لها مقاومون من كتيبة جنين .

ويشار إلى أن عدد شهداء الضفة منذ بداية العام ارتفع لـ29 شهيداً بينهم 19 من مخيم جنين ، و5 أطفال .

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