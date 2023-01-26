بالصور مسيرات عفوية في الضفة واشتباكات في نقاط التماس

انطلقت اليوم الخميس 26/1/2023، مسيرات عفوية في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات على نقاط التماس والحواجز، نصرةً لمخيم جنين الذي يتعرض لهجمة شرسة منذ الصباح واقتحام أدى لاستشهاد 9 مواطنين بينهم سيدة وإصابة العشرات بجراح بينها خطيرة.

وأعلنت القوى والفصائل الإضراب الشامل، فيما أغلقت المحال أبوابها، حداداً على أرواح شهداء جنين الذين ارتقوا منذ صباح اليوم.

وباستشهاد شهداء جنين، ترتفع حصيلة إجرام الاحتلال في الضفة والقدس منذ بداية عام 2023 إلى 29 شهيداً، 19 منهم من جنين، بينهم 6 أطفال وإمرأة مسنة.



















