سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 26-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة الأسعار الجديدة التي جاء خلال تعاملات اليوم في الأسواق كما وارفقنا لكم مقطع فيديو يتحدث عنها كونها ترتفع وتنخفض يوميا وهي مرتبطة بدرجة أولى بالدولار الأمريكي وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى الوصول إلى نهاية المقالة وهي على النحو التالي :

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 26-1-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 402,286 شراء 401,714

عيار 22 بيع 368,762 شراء 368,238

عيار 21 بيع 352,000 شراء 351,500

عيار 18 بيع 301,714 شراء 301,286

عيار 14 بيع 234,667 شراء 234,333

عيار 12 بيع 201,143 شراء 200,857

الاونصة بيع 12,511,086 شراء 12,493,314

الجنيه الذهب بيع 2,816,000 شراء 2,812,000

الكيلو بيع 402,285,714 شراء 401,714,286

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 157,249 ليرة $62.59

سعر الذهب عيار 22 144,146 ليرة $57.37

اسعار الذهب عيار 21 137,596 ليرة $54.77

اسعار الذهب عيار 18 117,938 ليرة $46.94

سعر الذهب عيار 14 91,729 ليرة $36.51

سعر الذهب عيار 12 78,624 ليرة $31.29

اسعار أوقية الذهب 4,890,432 ليرة $1,947

اسعار جنيه الذهب 1,100,767 ليرة $438.13

اسعار كيلو الذهب 157,248,632 ليرة $62,588

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849

20 يناير 155,765 136,298 116,826 90,863 77,883

19 يناير 156,283 136,751 117,214 91,165 78,141

18 يناير 153,822 134,597 115,368 89,730 76,911

17 يناير 154,274 134,993 115,707 89,993 77,137

16 يناير 154,809 135,461 116,109 90,306 77,405

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على وضع سعر غرام الذهب في سوريا اليوم الخميس 26-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .