"القوى الوطنية والاسلامية" برام الله تعلن الاضراب وتدعو للتوجه نحو نقاط التماس

دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة في الضفة المحتلة، اليوم الخميس 26 يناير 2023، الفلسطينيين للتوجه إلى نقاط التماس التصدي لتغول قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مخيم جنين".

وأعلنت "القوى الوطنية والاسلامية" عن إضراب شامل في رام الله والبيرة حداداً على أرواح شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح اليوم.

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدعمة بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية، اليوم الخميس الموافق 26 يناير 2023، هجمة شرسة على مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بجروح مختلفة، وسط مشاهد دموية وصمت عربي ودولي.