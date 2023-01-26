عسكري "إسرائيلي": مستعدون للحرب مع غزة وهناك غطاء جوي كثيف في أجوائها

أعلن صدر عسكري إسرائيلي كبير للقناة14 "نحن مستعدون دومًا للتصعيد من غزة وأي جبهة وحتى للحرب" بعد التصعيد العسكري الكبير على جنين والجريمة التي أدت لارتقاء 9 شهداء في صفوف المواطنين .

وقالت القناة الـ14 ان هناك غطاء جوي كثيف حاليًا في أجواء القطاع

ومن جانبه قال تال ليف رام- مراسل معاريف ان احتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد أحداث جنين هو سيناريو مرجح للغاية.

وقال عدد من المسؤولين السياسيين ان قوات الاحتلال تستعد للتصعيد .

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بشعة في جنين أدت لارتقاء 9شهداء ، وسط مقاومة شرسة واشتباكات عنيفة بين كتيبة جنين وقوات الاحتلال.