عسكري "إسرائيلي": مستعدون للحرب مع غزة وهناك غطاء جوي كثيف في أجوائها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:59 ص
26 يناير 2023
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أعلن صدر عسكري إسرائيلي كبير للقناة14 "نحن مستعدون دومًا للتصعيد من غزة وأي جبهة وحتى للحرب" بعد التصعيد العسكري الكبير على جنين والجريمة التي أدت لارتقاء 9 شهداء في صفوف المواطنين .

وقالت القناة الـ14 ان هناك غطاء جوي كثيف حاليًا في أجواء القطاع

ومن جانبه قال  تال ليف رام- مراسل معاريف ان احتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة بعد أحداث جنين هو سيناريو مرجح للغاية.

وقال عدد من المسؤولين السياسيين ان قوات الاحتلال تستعد للتصعيد .

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بشعة في جنين أدت لارتقاء 9شهداء ، وسط مقاومة شرسة واشتباكات عنيفة بين كتيبة جنين وقوات الاحتلال.

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