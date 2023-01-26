وزيرة الصحة مي كيلة: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية

وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الخميس 26/1/2023، الوضع في مخيم جنين بالضفة المحتلة بالحرج للغاية.

وأفادت وزيرة الصحة، أن الوضع في جنين سيء حيث ارتقى 3 شهداء حتى الآن بالإضافة لعدد من الإصابات.

وبينت الوزيرة، أن الهلال الأحمر أبلغهم بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها.

وشنت قوات الاحتلال منذ الصباح اقتحام واسع لمخيم جنين، اندلعت خلاله اشتباكات عنيفة، حيث أعلنت المصادر الطبية ارتقاء شهيد وإصابة 6 آخرون بجروح بينها خطيرة.

وأكدت د. الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.