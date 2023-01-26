أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 26 يناير 2023- سعر الذهب بالريال السعودي من أكثر المواضيع التي يجري البحث خاصةً مع استمرار ارتفاع الذهب بشكل جنوني عالمياً، حيث ارتفع سعر الذهب في السعودية بشكل متالي في سوق الصاغة.

أسعار الذهب في السعودية

ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لعرض كل ما يتعلق بأسعار الذهب في السعودية، لما لنشره من أهمية كبيرة لدى المختصين والمواطنين.

سعر الذهب في السعودية اليوم

سعر أونصة الذهب اليوم 1947 دولار ارتفاع 1 $

سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2023/01/26

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 234.74 62.60

سعر جرام الذهب عيار 22 215.18 57.38

سعر جرام الذهب عيار 21 205.40 54.77

سعر جرام الذهب عيار 18 176.06 46.95

سعر جرام الذهب عيار 14 136.93 36.52

سعر أونصة الذهب بيع 7,301.25 1,947.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,305.00 1,948.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2023/01/26

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 258.22 68.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 616.20 164.32

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,220.65 325.51

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,971.83 525.82

جنية الذهب 8ج عيار 22 2,065.72 550.86

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,253.52 600.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,413.14 643.50

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,793.42 1,278.24

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,130.21 1,901.39

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,734.59 995.89

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,432.67 1,982.05

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,901.38 3,173.70

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 23,755.81 6,334.88

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,814.64 750.57

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 236,384.41 63,035.84

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 118,403.47 31,574.26

يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياُ

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2023-01-26 234.74 215.18 205.40 176.06

2023-01-25 233.54 214.07 204.34 175.15

2023-01-24 232.69 213.30 203.61 174.52

2023-01-23 232.21 212.86 203.18 174.16

2023-01-22 232.21 212.86 203.18 174.16

2023-01-21 232.21 212.86 203.18 174.16

2023-01-20 232.93 213.52 203.82 174.70