فيديو لحظة إسقاط المقاومة "كتيبة جنين" لطائرة درون من سماء المخيم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:36 ص
26 يناير 2023
طائرة دارون.PNG
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