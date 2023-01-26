بالفيديو مواصلة الاشتباكات في مخيم جنين والقوات الخاصة دخلت المخيم عبر سيارة ألبان

أصيب شاب بجراح خطيرة برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوة خاصة لمخيم جنين شمال الضفة المحتلة، صباح اليوم الخميس 26 يناير 2023، واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت اوزارة الصحة في بيان صدر عنها، بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين

وقالت مصادر محلية ان القوات الاحتلال دخلت المخيم بسيارة ألبان

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف من الوصول للإصابات خلال اقتحام المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، صباح اليوم الخميس 26-1-2023، بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن تسللت قوات "إسرائيلية" خاصة للمخيم.