محدث بالفيديو والصور جـــريمة في مخيم جنين .. 10 شهداء وعشرات الجرحى إثر اشتباكات عنيفة

ارتفعت حصيلة شهداء مخيم جنين بالضفة المحتلة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 26/1/2026، إلى 10 شهداء وأكثر من عشرة جرحى بينهم حالات خطيرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب صائب عصام محمود ازريقي 24 سنة، والسيدة ماجدة عبيد، وثمانية آخرين، فيما أصيب 16 آخرين بينهم 4 إصابات خطيرة.

وباستشهاد شهداء جنين اليوم يرتفع عدد شهداء مخيم جنين منذ بداية العام الحالي إلى 19 شهيدا



*شهداء مجزرة مخيم جنين هم:

١-الشهيد عبد الله مروان الغول ١٨ عاماً

٢-الشهيد معتصم محمود أبو الحسن ٤٠ عاماً

٣-الشهيد وسيم أمجد عارف الجعص ٢٢ عاماً

٤-الشهيد نور الدين سامي غنيم ٢٥ عاماً

٥-الشهيد محمد سامي غنيم ٢٨ عاماً

٦-الشهيد محمد محمود صبح ٣٠ عاماً

٧-الشهيد صائب عصام زريقي ٢٤ عاماً

٨-الشهيد عز الدين ياسين صلاحات ٢٢ عاماً

٩-الشهيدة ماجدة عبيد ٦١ عاماً





وأفادت مصادر أمنية، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة، بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر، بأن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في مخيم جنين جاءت في أعقاب اكتشاف المقاومة لقوات صهيونية خاصة تسللت لمخيم جنين، حيث أمطرها المجاهدون بصليات كثيفة من الرصاص.





وبحسب المصادر، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مخيم جنين في ظل تواصل الاشتباكات العنيفة داخل المخيم وعلى أكثر من محور.

من جانبها، قررت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحًا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

جدير ذكره أن مدينة وخيم جنين تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المدينة والمخيم وسط مقاومة عنيفة من المقاومين.

ويُشار إلى أنه قدمت مدينة جنين 9 شهداء منذ بداية العام الحالي كان آخرهم القائد في كتيبة جنين أدهم جبارين، والمدرس جواد بواقتة.