سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 26-1-2023 في مصر | أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة

سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 26 يناير 2023، شهد محرك بحث جوجل عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب من مختلف العيارات في محلات الصاغة المصرية، و ازدادت خلال الساعات الماضية عليات البحث عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب وفقاً لتعاملات اليوم الخميس 2023.

سعر الذهب في مصر الآن

شهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس ليحافظ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا على آخر انخفاض بقيمة 5 جنيهات في سعر جرام الذهب داخل سوق الصاغة نتيجة لارتفاع طفيف في سعر الدولار عالميًا .

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

حافظ سعر الذهب اليوم في مصر خلال تداولات اليوم الخميس على آخر انخفاض له في سوق الصاغة المصرية، وذلك بعد آخر انخفاض سجله سعر الذهب عيار 21 يوم أمس، ليتخطى سعر الذهب اليوم عيار 24 حاجز الـ2000 جنيه الآن.

أسعار الذهب بالجنيه المصري

شهد سعر الذهب عيار 24 استقراراً اليوم الخميس 26-1-2023 ليسجل سعر 2011 جنيها.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 1760 جنيها.

أما سعر الذهب عيار 18، فشهدت الأسعار استقراراً اليوم ليسجل سعر 1508 جنيهات.

و بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 14080 جنيها.