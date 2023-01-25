موعد إجازة الإسراء والمعراج 2023 في سلطنة عمان، يحتفل المسلمون يوم 27 رجب من كل عام هجري بيوم الاسراء والمعراج، وفي كل دولة عربية أو مسلمة تعلن عن إجازة عامة تشكل المرافق الحكومية كاملة ليوم واحد، حيث نختص بالذكر في هذه المقالة سلطنة عمان، التي أعلنت عن موعد إجازة الإسراء والمعراج 2023 في سلطنة عمان، بعد أن تساءل العديد من المواطنين في السلطنة عن يوم إجازة الاسراء والمعراج 2023 في عُمان.

متى إجازة الاسراء والمعراج في سلطنة عمان 1444-2023

متى إجازة الاسراء والمعراج في سلطنة عمان 1444-2023، من المواضيع التي يبحث عنها المواطنون في سلطنة عمان هو موعد اجازتهم في هذه المناسبة العظيمة التي ينتظرها المسلمون في الوطن العربي والدول الإسلامية للاحتفاء بها، كونها مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلياء، وحدوث المعجزة الإلهية مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، لذا يمكنكم عبر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الاطلاع على موعد إجازة الإسراء والمعراج 2023 في سلطنة عمان.

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تحديد الإجازة الرسمية لذكرى #الإسراء_والمعراج المباركة حيث تقرر أن يكون يوم الثلاثاء 27 من رجب 1443 هـ الموافق 1 من مارس 2022 م إجازة رسمية للموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص.#وزارة_العمل pic.twitter.com/Du5U2Rxgdp — وزارة العمل -سلطنة عُمان (@Labour_OMAN) February 20, 2022

تاريخ إجازة الإسراء والمعراج 1444 في سلطنة عمان

تاريخ إجازة الإسراء والمعراج 1444 في سلطنة عمان، وحل علينا شهر رجب يوم الاثنين الماضي الموافق 23 يناير 2023، ويحل علينا يوم الاسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب الجاري على حساب السنة الهجرية، يوم 18 فبراير 2023 على حساب التقويم الميلادي، لذا تعلن معظم الدول العربي والإسلامية عن إجازة رسمية في هذه المناسبة العظيمة، ومنهم من يحتفل بها لأجل قداسيتها.

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موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023 سلطنة عمان

موعد إجازة الاسراء والمعراج 2023 سلطنة عمان، سيكون موعد إجازة الاسراء والمعراج في سلطنة عمان لعام 2023 يوم 18 فبراير 2023، حيث تُغلق المرافق الحكومية معلنة إجازة رسمية لكل الموظفين، وبدورهم يحتفل الموظفون رفقة عائلاتهم بهذه المناسبة العظيمة، وبهذا القدر ننتهي من نشر مقالة بعنوان، موعد إجازة الإسراء والمعراج 2023 في سلطنة عمان، وذلك بعد أن تصدرت محركات البحث منذ أيام عن، تاريخ إجازة الإسراء والمعراج 1444 في سلطنة عمان.