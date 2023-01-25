زازال بقوة 6 درجات يضرب العاصمة المصرية القاهرة دون وقوع اصابات

وقع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأربعاء، و شعر به سكان القاهرة الكبرى التي تضم 3 محافظات بينها العاصمة، وفق ما أفاد به المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (حكومي) عبر حسابه على فيسبوك.

وأفاد المعهد في بيان له بأن "محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد سجلت زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعلى عمق 54 كم".

وأضاف: "شعر بالزلزال عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى (تضم القاهرة والجيزة والقليوبية) دون وقوع أي خسائر أو إصابات".