تردد قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات السرايا ورفح ، يعاني عشاق الدائرة المستديرة لكرة القدم في الأراضي الفلسطينية من عدم قدرتهم على شراء أجهزة بي ان سبوت الرياضية لمشاهدة دوريات كرة القدم الامر الذي دفع قناة أمواج للتعاقد مع القناة من اجل عرض دوريات كرة القدم مجانًا في الأراضي الفلسطينية، ما جعل قناة أمواج من أكثر القنوات الأرضية مشاهدة ومتابعة من قبل الجمهور الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، مع العام الجديد حدثت قناة أمواج من ترددها، وهو ما سنرفقه لكم في هذه المقالة.

تردد قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات

وقناة أمواج الرياضية 2023، تهتم بعرض دوري كرة القدم الاسباني والانجليزي والفرنسي والألماني وأهم المباريات الأخرى في الدوريات الاوروبية اضافة الى مباريات دوري ابطال اوروبا.

وتعمل القناة على بث المباريات دون اشتراك الأمر الذي يجعل الاقبال كبير جدًا عليها في الاراضي الفلسطينية للاستمتاع بمشاهدة المباريات المشفرة على قنوات بي ان سبورت، فضلاً عن ذلك تعمل قناة أمواج عبر إذاعة محلية في قطاع غزة تحمل اسم إذاعة أمواج.

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تردد قناة أمواج الرياضية HD

وموخراً، أعلن رئيس مؤسسة أمواج الإعلامية الرياضية عبد السلام هنية، عن بشرى سارة لعشاق الرياضة المحلية والعربية والعالمية في فلسطين.

وقال هنية :" إنه سيطلق قناتين جديدتين لأمواج خلال الشهرين القادمين، بجانب القناتين الموجودتين حاليا، مبينا أن الإعلان الرسمي عنهما سيكون في الحفل السنوي للمؤسسة المقرر مطلع فبراير المقبل.

وذكر أنه يعمل جاهدا على وصول بث القنوات الرياضية إلى كل بيت فلسطيني، مؤكدا عودة بث الإذاعة من جديد، بعد توقفها الفترة الماضية.

تردد قناة أمواج نايل سات

وفي هذه المقالة سيرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة امواج والذي أصبح من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها في الأراضي الفلسطينية بسبب ما تقدمه القناة من عرض لمختلف دوريات كرة القدم الأوروبية.

قناة أمواج الرياضية مباشر

ولقناة أمواج ترددات عدة على مستوى محافظات قطاع غزة وذلك على النحو التالي:

تردد قناة أمواج رفح

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه حاووز زعرب وضبط اعدادات البحث على التردد 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

تردد أمواج السرايا

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا أو الحاووز وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

تردد أمواج في الوسطى والشمال:

يرجى توجيه العدسة أو الصحن المقلوب باتجاه السرايا وضبط اعدادات البحث على التردد 10825 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H، أو 10880 بمعدل ترميز 08000 استقطاب V/H.

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كيفية تنزيل قناة أمواج

ونظراً للاهمية الكبيرة التي يحظى بها تردد قناة أمواج الرياضية 2023 الجديد نايل سات، سنضع لكم متابعين الكرام في مقالنا الذي حمل عنوان تردد قناة أمواج الرياضية 2023 على النايل سات السرايا ورفح، مقطع فيديو قصير يشرح لكم ويوضح لكم كيفية تنزيل قناة أمواج الرياضية الجديد 2023 نايل سات من هنــــــــــا