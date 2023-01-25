وفاة والد الاستشهادي منفذ عملية "بيت ليد" أنور سكر "أبو أنور"

توفي، مساء اليوم الأربعاء، والد الاستشهادي منفذ عملية "بيت ليد" أنور سكر "أبو أنور".

الجدير بالذكر أن والدة الاستشهاد أنور سكر " معزوزة مصباح سكر "أم أنور" توفيت في يونيو 2022، والتي توفيت اليوم عن عمر ناهز الـ70 عاماً، قضتها صابرة محتسبة طائعة لربها عز وجل .

يشار إلى أن الإستشهادي المجاهد أنور سكر ولد بتاريخ 10/12/1972م، وكان متزوج؛ وهو أحد مجاهدي القوى الإسلامية المجاهدة (قسم) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقتئذ، ففي صباح يوم الأحد الموافق 22/01/1995م توجه الشهيد المجاهد أنور سكر ورفيق دربه الشهيد صلاح شاكر ليفجرا جسديهما الطاهرين وسط أكبر تجمع للجنود الصهاينة في بيت ليد داخل أراضينا المحتلة عام 1948م؛ ليرتقيا إلى العلا مدحرجين اثنين وعشرين جنديا صهيونيًا إلى الجحيم، ويصيبا العشرات من الجنود إصابات بالغة.