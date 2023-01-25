صورة الرابطة الإسلامية تزور الشبيبة الفتحاوية في مكتبها بغزة

زار وفد من الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مكتب الشبيبة الفتحاوية بغزة، وذلك في ذكرى انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الثامنة والخمسين.

أكد الموجه العام للرابطة الإسلامية في قطاع غزة الأستاذ سامي البسيوني على متانة العلاقة التي تربط الطرفين في كافة الميادين، فتشهد لهذه العلاقة ساحات المواجهة في جنين ونابلس والقدس المحتلة وكل الساحات طيلة فترة صراعنا مع هذا المحتل الزائل، وكذلك ساحات العمل الطلابي فتجمعنا روابط مشتركة.

ونوّه البسيوني إلى ضرورة تكاثف الجهود من كافة الأطر والمؤسسات الشبابية لدعم الشباب الفلسطيني وخدمة طلبة فلسطين وتخطي كافة العقبات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.

وهنأ البسيوني الإخوة في الشبيبة الفتحاوية بمناسبة ذكرى انطلاقتهم الثامنة والخمسين، مؤكداً أن هذه المسيرة الطويلة من النضال لحركة فتح وكل فصائل العمل الوطني والإسلامي سُتزهر نصراً.

هذا ورحّب أمين سر المكتب الحركي للشبيبة الفتحاوية بغزة الأستاذ رامي شحادة بهذه الزيارة، داعياً إلى العمل المشترك في كافة ساحات المواجهة مع المحتل، وأن ما يسطره المقاتلون في الضفة الغربية والقدس المحتلة من تلاحم وترابط لصد مخططات الاحتلال في النيل من قضيتنا الفلسطينية خير دليل على وحدة شعبنا ضد المحتل.



