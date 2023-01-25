المباحث تنجز قضيتي سطو وسرقة في الوسطى وخان يونس

أنهت مباحث الوسطى وخان يونس، اليوم الأربعاء، قضيتي سطو وسرقة مصاغ ذهبي تعرض لها "منزلٍ، ومحل لبيع المجوهرات" حيث بلغت القيمة الإجمالية للمسروقات 2150 دينار.

وذكرت مباحث قسم دير البلح في المحافظة الوسطى، أنها تلقت تفويضًا من النيابة العامة حول البحث والتحري في شكوى المواطنة (هـ) من سكان مدينة دير البلح، والتي مفادها قيام مجهول بالسطو على منزلها وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة 1500 دينار.

على الصعيد ذاته، أنهت دائرة مباحث التموين – قسم الذهب بمحافظة خان يونس، قضية سرقة مصاغ ذهبي من التاجر (ع. ع)، والذي مفاده قيام امرأة مجهولة بسرقة 3 خواتم ذهب بقيمة 650 دينار من داخل محله.

وأوضحت أنها فور تلقيها الشكاوى باشرت بإجراءات البحث والتحري وصولاً إلى المشتبه بهما في القضيتين.

وأكدت أنه تم ضبط المسروقات وإحالة ملف القضيتين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.