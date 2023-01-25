رابط تحميل تطبيق منصة شاهد vip مجانا مهكر للايفون والاندرويد 2023 ، ولا يزال يبحث المتابعون من جميع انحاء دول العالم عبر محركات البحث الالكترونية لا سيما على تويتر عن هذا الرابط الذي يعرض من خلاله المسلسلات والأفلام منها القديمة والحديثة كما أنها تعرض ذلك بجودة عالية وفي هذا الإطار يقدم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي نتحدث بها عن منصة شاهد وتأتي هذه السطور ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على كتابتها بشكل يومي ونضع فيها مواضيع ذات اهتمام كبير عند الجمهور خصوصًا القضايا الرائجة .

ونشير في هذه المقالة التي نتحدث من خلالها عن رابط تحميل تطبيق منصة شاهد vip مجانا مهكر للايفون والاندرويد 2023 إلى أننا نجدد فيها المعلومات حول هذه المنصة التي تحتوي على المئات من المسلسلات من دراما عربية مختلفة وكذلك الأفلام ، وكل ما عليكم الان أي بعد هذه المقدمة من المواصلة في القراءة حتى الوصول إلى النهاية .

تعريف منصة شاهد vip

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة معلومات عامة عن هذه المنصة حيث تعد أول منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط، وقد أعيد إطلاقها في عام 2020 من قبل مجموعة "MBC ام بي سي" الإعلامية ، ويمكن لكم التعرف على باقي التفاصيل في السطور التي تلي ذلك.

طريقة الاشتراك في منصة شاهد vip

وفي الفقرات التالية وضعنا لكم ابرز طرائق وخطوات الاشتراك في منصة شاهد vip وهو التالي: أولا: وفي الخطوة الأولى يترتب عليكم القيام بزيارة Shahid.net باستخدام المتصفح، والضغط على "انضم الآن"

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الاشتراك اختيار باقتك المفضلة ( بإمكانك اختيار إحدى الإضافات المتوفرة مع الباقة ).

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة يترتب عليكم تحديد خطة الدفع المناسبة ، وبعدها قم بإنشاء حسابك بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

رابعا: وفي الطريقة الأخيرة من عملية طريقة الاشتراك في منصة شاهد ، قم بالدخول بيانات الدفع ثم قم بالتأكد منها، ثم اضغط على "انضم الآن".

طريقة الاشتراك في منصة شاهد من جوجل بلاي

وفي هذه الفقرات يترتب عليكم المواصلة في متابعة الخطوات حول طريقة الاشتراك في منصة شاهد من Google Play ، يترتب أولا على جميع الأشخاص في الدخول إلى تطبيق شاهد على جهاز Android الخاص بك.

ثانيا: في الخطوة الثانية من عملية الاشتراك عليك الضغط على علامة "الوجه" الموجودة أسفل الشاشة الرئيسية، وبعدها قم باختيار "انضم الآن".

ثالثا: وفي الخطوة قبل الأخيرة يترتب عليكم اختيار باقتك المفضلة (بإمكانك اختيار إحدى الإضافات المتوفرة مع الباقة )، وبعدها بتحديد خطة الدفع المناسبة.

رابعا: ونواصل معكم تقديم الخطوات ، حيث يترتب عليكم القيام بإنشاء حسابك بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم يرجى تأكيد بيانات الدفع الخاصة بحسابك في Google ثم الضغط على "انضم الآن".

رابط تحميل تطبيق منصة شاهد vip مجانا مهكر للايفون

وفي نهاية المقالة وضعنا لكم رابط تحميل تطبيق منصة شاهد vip مجانا مهكر للايفون واندرويد ويترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــــــــــــــا و هنــــــــــــــا .