موعد بداية شهر رمضان فلكياً 2023-موعد أول يوم شهر رمضان في مصر- مع اقتراب موسم شهر رمضان المبارك 2023، يسأل كثيرون عن الموعد المحدد لبداية شهر رمضان 2023، خاصةً بعد الإعلان عن غرة شهر رجب 2023، حيث ينتظر المسلمون في كل بقاع العالم، اليوم الأول لشهر رمضان المبارك بلهفة، حيث شهر الخيرات والبركات والطاعات.

موعد شهر رمضان فلكياً 2023

وبعد مرور مايقارب من 60 يوماً، فإن موعد شهر رمضان فلكياً 2023 يقترب، الأمر الذي يتطلب استعداداً لشهر رمضان بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصوم والصلاة والذكر، وعقد النية عن الإقلاع عن أي معصية تغضب الله سبحانه وتعالى، فهناك الكثير من المسلمين يصومون خلال الأيام القمرية والتي تكون 13 و14 و15 من كل شهر عربي.

أول يوم رمضان يوافق كم ميلادي

وينتظر المسلمون أول يوم رمضان الذي من المتوقع أن يكون يوم الخميس 23 مارس 2023، إلا أن دار الإفتاء المصرية، من المقرر أن تقوم باستطلاع هلال شهر رمضان، يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وذلك بعد أذان المغرب، حيث يكون هناك احتفالية كبرى تقوم بها دار الإفتاء يحضر فيها محافظ القاهرة وأيضا شيخ الأزهر وعدداً من القيادات في الدولة.

موعد شهر رمضان فلكيا 2023

واستطلاع هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء 29 شعبان، والذي يوافق يوم 21 مارس المقبل، بعد غروب الشمس، وسط توقعات أن يكون يوم الأربعاء 22 مارس، وربما يكون يوم الخميس 23 مارس.

موعد رمضان 2023 بمصر

ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد رمضان 2023 بمصر، سوف يكون يوم الخميس 23 مارس 2023، ولكن ننتظر استطلاع هلال شهر رمضان، فهذا الموعد غير رسمي.

موعد رمضان 2023 بالمغرب

وعن موعد رمضان 2023 بالمغرب، فهو سيكون يوم 22 مارس الذي يوافق يوم الأربعاء، إلا أن هذا يكون وفقا للحسابات الفلكية، ولكن هناك استطلاع هلال شهر رمضان، فهذا الموعد غير رسمي.

إمساكية شهر رمضان 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إمساكية شهر رمضان 2023، فمن المقرر وفقا للحسابات الفلكية أن يكون أول يوم رمضان الخميس 23 مارس 2023، حيث تصل عدد ساعات الصوم إلى 13 ساعة و59 دقيقة، على أن يؤذن المغرب في تمام الساعة الـ 6:8 دقيقة، ولكن صلاة الفجر سوف تكون في تمام الساعة الـ 4:29 دقيقة.

موعد عيد الفطر 2023

وفيما يخص موعد عيد الفطر 2023، فمن المقرر أن يكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023، إلا أن هذا يكون وفقا للحسابات الفلكية فقط، فليس هناك أي معلومات مؤكدة على أن أول يوم عيد الفطر سوف يكون يوم الجمعة، حيث يجب استطلاع هلال شهر شوال 1444 من قبل دار الإفتاء المصرية.