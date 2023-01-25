تفاصيل وسم منصف يسيء للسعوديات على تويتر.. ما القصة

تفاصيل وسم منصف يسيء للسعوديات على تويتر ، ويسجل محرك جوجل الشهير في هذه الأوقات عمليات بحث واسعة تخطت العشرة آلاف عملية والتي يريد من خلالها الجمهور الكريم التعرف على قصته وما يزال هذا الهاشتاق متصدر حتى هذه اللحظة وسط تفاعل كبير من قبل النشطاء السعوديين حيث تخطت أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة وجاءت معظمها توبيخا إلى منصف الجريد جراء ما تلفظ به خلال جلسة إلكترونية وكل ما عليكم الان بعد هذه المقدمة من المواصلة في القراءة حتى الوصول إلى أخر سطر من اجل التعرف على التفاصيل التي عدها فريق فلسطين اليوم الاخباري جاءت على النحو التالي :

تفاصيل هاشتاق منصف يسيء للسعوديات

وعن التفاصيل التي تتحدث عن قصة وسم منصف يسي للسعوديات على التواصل الاجتماعي فقد جاءت إنه منصف قام بالاستهزاء بالعدس والتلميح انه غذاء للسجون ، وذلك في حواء خاص على تطبيق كلوب هاوس الالكتروني .

قصة وسم منصف يسيء للسعوديات

وعدي علق عبر حسابه على تويتر : في إسقاط على سجون السعوديه يستهزئون بنعمة الله (العدس) والتلميح انها غذاء السجون ، هم يعلمون انهم على خطأ وان شعره في شنب اي جندي سجون يسواهم .لأنهم لا يجدون في السعوديه هواهم في حياة الليل الصاخبة، عباية السعوديه أطهر من مايوهات الاتي يرونهن على الشواطئ".

خليل علق : "عرفتو منهم؟ شادين حيلهم بالتسويق لبضاعتهم البايرة في الخليج متنكرين بحسابات سعودية تسيء للسعوديين وتمجد القذرات للأسف بعض الساذجين وقع في فخ كذبهم ولكن الاغلب قافطهم في كل مكان والله لو تلمعوا سمعتكم بفلاش ما تنظف".

كلي ثقة بدولتنا التي مكنت المرأة وحرصت على صون كرامتها، أن تردع بعقاب صارم قاذفي النساء وموجهي خطابات التحريض والكراهية تجاههن.

حيث أنه لا يخفى عليكم أثر ذلك التأجيج ونشر الفتنة تجاه نصف المجتمع.

أملنا بجهات الاختصاص @bip_ksa @kamnapp بمحاسبتهم.#منصف_يسي_للسعوديات — أمل القرشي (@amalalqurashi26) January 25, 2023

يحيى علق : "ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ذهبت الشهرة وتم النزول في الحفرة ! زالت الألقاب والمبيت تحت التراب ! والسعيد من اتعظ واستيقظ ، قبل أن يقعده الملكان للسؤال ! فيا للهول كُلهن ستغدو هباءً منثورا في أول ليلة لكَ في القبر ".

منصف يسيء للسعوديات على تويتر

سهام علق : " تدرون وش افضل عقوبة لهذا الرخيص الناقص عد المخربيات انه يأخذونه يلف بيوت كل السعوديات كل يوم يشتغل عند وحده تكرفه كرف عشان يعرف قيمته خروF المخربيات هذا وأمثاله ما يسوى والله يا رب يمسكونه ويعاقبونه أشد عقاب ".

فالح بن صقر علق: عباءة المرأة السعودية اطلق منك ومن أشكالك ومن تكون كي تتطاول على نساء وبنات المسلمين العرب السعوديين. نحن على ثقه بأن هناك إجراءات لإيقاف أمثالك من قبل الدولة لان النساء شرف والشرف لا يجوز النيل منه. واذا أردت أن ترى السافرات الكاسيات العاريات اذهب لأقرب مطار".

سلوى علقت على وسم منصف يسيء للسعوديات على تويتر : "انتم مستوعبين انه بدلوفي بعد يحث اللي معه يتزوجوا بنات قصر صغار يستغل الوضع السوري يبي يتزوج قاصره سوريه ويوديها للبحرين ويجنسها ويصير يروح لها اي وقت يبي يا ناس يا هوه م صار ينسكت عنه والله نطالب بالقبض عليه بأسرع وقت م نرضى الا بعقابه اشد عقاب"