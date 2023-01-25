أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023- سعر الذهب بالليرة السورية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:23 ص
25 يناير 2023
أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023- سعر الذهب بالليرة السورية
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أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023- سعر الذهب بالليرة السورية- يحرص كثيرون على معرفة أسعار الذهب اليوم في سوريا، حيث نقدم لكم أسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب اليوم في سوريا

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24      بيع 402,286 شراء 401,714

عيار 22      بيع 368,762 شراء 368,238

عيار 21      بيع 352,000 شراء 351,500

عيار 18      بيع 301,714 شراء 301,286

عيار 14      بيع 234,667 شراء 234,333

عيار 12      بيع 201,143 شراء 200,857

الاونصة       بيع 12,511,086 شراء 12,493,314

الجنيه الذهب   بيع 2,816,000 شراء 2,812,000

الكيلو  بيع 402,285,714 شراء 401,714,286

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة  ليرة سورية     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24        155,813 ليرة        $62.03

سعر الذهب عيار 22 142,830 ليرة        $56.86

اسعار الذهب عيار 21        136,340 ليرة        $54.28

اسعار الذهب عيار 18        116,862 ليرة        $46.52

سعر الذهب عيار 14 90,892 ليرة  $36.18

سعر الذهب عيار 12 77,907 ليرة  $31.01

اسعار أوقية الذهب    4,845,797 ليرة     $1,929

اسعار جنيه الذهب     1,090,720 ليرة     $434.21

اسعار كيلو الذهب     155,813,424 ليرة  $62,029

تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم   عيار 24      عيار 21      عيار 18      عيار 14      عيار 12

24 يناير      156,578    137,009    117,436    91,338      78,289

23 يناير      156,044    136,541    117,035    91,026      78,022

22 يناير      155,704    136,244    116,780    90,828      77,852

21 يناير      155,699    136,240    116,776    90,825      77,849

20 يناير      155,765    136,298    116,826    90,863      77,883

19 يناير      156,283    136,751    117,214    91,165      78,141

18 يناير      153,822    134,597    115,368    89,730      76,911

17 يناير      154,274    134,993    115,707    89,993      77,137

16 يناير      154,809    135,461    116,109    90,306      77,405

15 يناير      155,213    135,814    116,411    90,541      77,606

 

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