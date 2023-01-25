أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الأربعاء 25 يناير 2023- سعر الذهب بالليرة السورية- يحرص كثيرون على معرفة أسعار الذهب اليوم في سوريا، حيث نقدم لكم أسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة السورية وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب اليوم في سوريا

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 402,286 شراء 401,714

عيار 22 بيع 368,762 شراء 368,238

عيار 21 بيع 352,000 شراء 351,500

عيار 18 بيع 301,714 شراء 301,286

عيار 14 بيع 234,667 شراء 234,333

عيار 12 بيع 201,143 شراء 200,857

الاونصة بيع 12,511,086 شراء 12,493,314

الجنيه الذهب بيع 2,816,000 شراء 2,812,000

الكيلو بيع 402,285,714 شراء 401,714,286

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 155,813 ليرة $62.03

سعر الذهب عيار 22 142,830 ليرة $56.86

اسعار الذهب عيار 21 136,340 ليرة $54.28

اسعار الذهب عيار 18 116,862 ليرة $46.52

سعر الذهب عيار 14 90,892 ليرة $36.18

سعر الذهب عيار 12 77,907 ليرة $31.01

اسعار أوقية الذهب 4,845,797 ليرة $1,929

اسعار جنيه الذهب 1,090,720 ليرة $434.21

اسعار كيلو الذهب 155,813,424 ليرة $62,029

تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849

20 يناير 155,765 136,298 116,826 90,863 77,883

19 يناير 156,283 136,751 117,214 91,165 78,141

18 يناير 153,822 134,597 115,368 89,730 76,911

17 يناير 154,274 134,993 115,707 89,993 77,137

16 يناير 154,809 135,461 116,109 90,306 77,405

15 يناير 155,213 135,814 116,411 90,541 77,606