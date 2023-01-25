ما قصة هاشتاق منصف يسيء للسعوديات على تويتر (بالفيديو)

ما قصة هاشتاق منصف يسي للسعوديات على تويتر ، وتصدر هذا الوسم منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء 25-1-2023 وسط تغريدات بالآلاف الذين وبخوا هذا السعودي جراء سلوكه الذي ازعجهم ودفعهم إلى التغريد عبر حساباتهم الرقمية ، فيما رصد فريق فلسطين اليوم الاخباري عمليات بحث الكترونية على جوجل وغيره يطلب فيها الباحثون للتعرف عليه ، حيث قمنا بتوضيح ما جرى في السطور التي تلي هذه المقدمة وهي على النحو التالي:

ما قصة هاشتاق منصف يسي للسعوديات

وعن التفاصيل التي تتحدث عن قصة وسم منصف يسي للسعوديات على التواصل الاجتماعي فقد جاءت إن منصف الجريد وهو مواطن سعودي قام بالاستهزاء بالعدس والتلميح انه غذاء للسجون ، وذلك في حواء خاص على تطبيق كلوب هاوس الالكتروني .

فيديو منصف يسي للسعوديات على تويتر

وسم منصف يسي للسعوديات

وعدي علق عبر حسابه على تويتر : في إسقاط على سجون السعوديه يستهزئون بنعمة الله (العدس) والتلميح انها غذاء السجون ، هم يعلمون انهم على خطأ وان شعره في شنب اي جندي سجون يسواهم .لأنهم لا يجدون في السعوديه هواهم في حياة الليل الصاخبة، عباية السعوديه أطهر من مايوهات الاتي يرونهن على الشواطئ".

خليل علق : "عرفتو منهم؟ شادين حيلهم بالتسويق لبضاعتهم البايرة في الخليج متنكرين بحسابات سعودية تسيء للسعوديين وتمجد القذرات للأسف بعض الساذجين وقع في فخ كذبهم ولكن الاغلب قافطهم في كل مكان والله لو تلمعوا سمعتكم بفلاش ما تنظف".

يقول السعوديه خلق الله خدامه يعني جميع السعوديات خدامات تمام اذا ماحاسبتك على كل كلمه يابن الكلب واذا ماخليتك تخيس بالسجن يابن سته وستين كلب وخل المغربيه تجي تطلعك من السجن يا سلتوح #منصف_يسي_للسعوديات pic.twitter.com/quht9voERH — خــالد بن جلوي🇸🇮🇸🇦 (@K___7D) January 25, 2023

يحيى علق على وسم منصف يسي للسعوديات : "ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ذهبت الشهرة وتم النزول في الحفرة ! زالت الألقاب والمبيت تحت التراب ! والسعيد من اتعظ واستيقظ ، قبل أن يقعده الملكان للسؤال ! فيا للهول كُلهن ستغدو هباءً منثورا في أول ليلة لكَ في القبر ".

سهام علق : " تدرون وش افضل عقوبة لهذا الرخيص الناقص عد المخربيات انه يأخذونه يلف بيوت كل السعوديات كل يوم يشتغل عند وحده تكرفه كرف عشان يعرف قيمته خروF المخربيات هذا وأمثاله ما يسوى والله يا رب يمسكونه ويعاقبونه أشد عقاب ".

فالح بن صقر علق: عباءة المرأة السعودية اطلق منك ومن أشكالك ومن تكون كي تتطاول على نساء وبنات المسلمين العرب السعوديين. نحن على ثقه بأن هناك إجراءات لإيقاف أمثالك من قبل الدولة لان النساء شرف والشرف لا يجوز النيل منه. واذا أردت أن ترى السافرات الكاسيات العاريات اذهب لأقرب مطار".