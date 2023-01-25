اقتحام المسجد الأقصى وضباط يداهمون المصلى المرواني

اقتحم صباح اليوم الأربعاء 25/1/2023، عشرات المستوطنين وضباط عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك والمصلى المرواني.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات "الأقصى" من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، على شكل مجموعات، وأدوا صلوات تلمودية، ورددوا شعارات عنصرية أمام المصلين، إلى ان غادروه من جهة باب السلسلة.

كما اقتحمت ضباط في جيش الاحتلال المصلى المرواني في المسجد الأقصى.

ويشهد المسجد الأقصى يومياً اقتحامات متواصلة من المستوطنين في تحد سافر، زاد سعيره بعد أن انضم الوزير المتطرف ايتمار بن غفير لحكومة الاحتلال.