سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 بالليرة والدولار أولاً بأول

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:33 ص
25 يناير 2023
سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 بالليرة والدولار أولاً بأول
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سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 بالليرة والدولار أولاً بأول- نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في لبنان بالليرة والدولار أولاً بأول، حيث يحظى سعره بأهمية كبيرة واهتمام على كافة المستويات.

أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية

ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن نقدم لكم سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي بكافة العيارات (24،22،21،18،14،12)

الوحدة ليرة لبنانية     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      93,762 ليرة $62.15

سعر الذهب عيار 22       85,949 ليرة $56.98

اسعار الذهب عيار 21      82,043 ليرة $54.39

اسعار الذهب عيار 18      70,322 ليرة $46.62

سعر الذهب عيار 14       54,695 ليرة $36.26

سعر الذهب عيار 12       46,881 ليرة $31.08

اسعار أوقية الذهب   2,915,985 ليرة    $1,933

اسعار جنيه الذهب   656,347 ليرة       $435.09

اسعار كيلو الذهب    93,761,570 ليرة   $62,154

أسعار الذهب اليوم في لبنان

كما نقدم لكم متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

24 يناير     94,244     82,466     70,684     54,976     47,122

23 يناير     94,526     82,712     70,895     55,140     47,263

22 يناير     93,695     81,985     70,272     54,656     46,848

21 يناير     93,695     81,985     70,272     54,656     46,848

20 يناير     93,753     82,036     70,316     54,690     46,877

19 يناير     94,667     82,836     71,002     55,223     47,334

18 يناير     93,265     81,609     69,950     54,405     46,633

17 يناير     93,473     81,791     70,106     54,526     46,737

16 يناير     93,203     81,555     69,903     54,369     46,602

15 يناير     93,110     81,473     69,834     54,315     46,555

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