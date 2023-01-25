سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 بالليرة والدولار أولاً بأول- نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في لبنان بالليرة والدولار أولاً بأول، حيث يحظى سعره بأهمية كبيرة واهتمام على كافة المستويات.

أسعار الذهب اليوم في لبنان بالليرة اللبنانية

ونسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أن نقدم لكم سعر الذهب في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الأمريكي بكافة العيارات (24،22،21،18،14،12)

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 93,762 ليرة $62.15

سعر الذهب عيار 22 85,949 ليرة $56.98

اسعار الذهب عيار 21 82,043 ليرة $54.39

اسعار الذهب عيار 18 70,322 ليرة $46.62

سعر الذهب عيار 14 54,695 ليرة $36.26

سعر الذهب عيار 12 46,881 ليرة $31.08

اسعار أوقية الذهب 2,915,985 ليرة $1,933

اسعار جنيه الذهب 656,347 ليرة $435.09

اسعار كيلو الذهب 93,761,570 ليرة $62,154

أسعار الذهب اليوم في لبنان

كما نقدم لكم متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

24 يناير 94,244 82,466 70,684 54,976 47,122

23 يناير 94,526 82,712 70,895 55,140 47,263

22 يناير 93,695 81,985 70,272 54,656 46,848

21 يناير 93,695 81,985 70,272 54,656 46,848

20 يناير 93,753 82,036 70,316 54,690 46,877

19 يناير 94,667 82,836 71,002 55,223 47,334

18 يناير 93,265 81,609 69,950 54,405 46,633

17 يناير 93,473 81,791 70,106 54,526 46,737

16 يناير 93,203 81,555 69,903 54,369 46,602

15 يناير 93,110 81,473 69,834 54,315 46,555