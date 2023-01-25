الذكرى الحادية والعشرون للاستشهادي المجاهد صفوت خليل

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت بيت وزن قضاء نابلس على موعد مع فارسها صفوت عبد الرحمن خليل، في 5 حزيران 1984م، لعائلة مكونة من ثلاثة أشقاء وخمس شقيقات بالإضافة إلى الوالدة والوالد المتوفي. وتلقى تعليمه في مدارس المدينة، ثم التحق بالمدرسة الصناعية.

في صفوف الجهاد: انضم الفارس صفوت إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهو ينتمي لعائلة مجاهدة؛ فأخته المجاهدة عبيدة اعتقلت بعد أن أعدت نفسها لعملية استشهادية، وهدمت سلطة الاحتلال منزل عائلته.

شهيداً على طريق القدس: في 25 يناير 2002م، فجر الاستشهادي صفوف نفسه في مدينة تل أبيب المحتلة، ما أدى لمقتل اثنين من الصهاينة وإصابة 18 شخصاً بجروح في عملية استشهادية.