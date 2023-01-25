الذكرى الحادية والعشرون للاستشهادي المجاهد صفوت خليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:31 ص
25 يناير 2023
الذكرى الحادية والعشرون للاستشهادي المجاهد صفوت خليل
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إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: كانت بيت وزن قضاء نابلس على موعد مع فارسها صفوت عبد الرحمن خليل، في 5 حزيران 1984م، لعائلة مكونة من ثلاثة أشقاء وخمس شقيقات بالإضافة إلى الوالدة والوالد المتوفي. وتلقى تعليمه في مدارس المدينة، ثم التحق بالمدرسة الصناعية.

في صفوف الجهاد: انضم الفارس صفوت إلى حركة الجهاد الإسلامي، وهو ينتمي لعائلة مجاهدة؛ فأخته المجاهدة عبيدة اعتقلت بعد أن أعدت نفسها لعملية استشهادية، وهدمت سلطة الاحتلال منزل عائلته.

شهيداً على طريق القدس: في 25 يناير 2002م، فجر الاستشهادي صفوف نفسه في مدينة تل أبيب المحتلة، ما أدى لمقتل اثنين من الصهاينة وإصابة 18 شخصاً بجروح في عملية استشهادية.

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