سعر 100 دولار في العراق اليوم الأربعاء 25-1-2023 ، وفي هذه المقالة التي عدها فريق فلسطين اليوم الإخبارية تتعرفون على سعر الدولار في بغداد وباقي المحافظات العراقية حيث سجل سعر العملة الصعبة ارتفاعا أمام الدينار العراقي في بداية الأسبوع الجاري ، وقبل ان نبدأ في شرح الأسعار نريد أن نشير إلى أن عمليات البحث الالكترونية فاقت أكثر من سبعون ألفا منذ الصباح على موقع جوجل الشهير وغيره من المحركات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية والان يترتب على مسامعكم الاستمرار في القراءة حتى النهاية اي مع أخر سطر حيث تطرقنا إلى اسعار الذهب وهو التالي :

سعر 100 دولار في العراق اليوم الأربعاء 25-1-2023

وبعد هذه المقدمة على الفور وضعنا لكم الإجابة الحتمية عن سعر صرف الدولار خلال التعاملات عند الصرافين والبنوك ، حيث جاءت على النحو التالي : 158000 دينار مقابل لكل 100 دولار (بيع )، و157000 دينار لكل 100 دولار (شراء) .

ونشير في وقت سابق ، إلى أن البنك المركزي العراقي قد قرر تعديل الصرف على النحو التالي : 1450 دينارًا لكل مئة دولار (شراء) ، كما وحدد سعر بيعه للمصارف بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار

ونواصل معكم تقديم كافة التفاصيل ، وحدد البنك المركزي العراقي سعر بيع المئة دولار للمواطن بـ(1470) ديناراً لكلّ دولار.

ونشر لكم معلومات عامة عن الدولار ، إذ أن العشرة آلاف دولار امريكي تعادل مقابلها 145,852.91 دينار عراقي ، في المقابل كل عشرة آلاف دينار عراقي تعادل 0.0686 دولار أمريكي .

سعر الدولار اليوم في العراق بالسوق السوداء

سعر الذهب في العراق اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي :

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 90,379 دينار $62.08

سعر الذهب عيار 22 82,848 دينار $56.90

اسعار الذهب عيار 21 79,084 دينار $54.32

اسعار الذهب عيار 18 67,786 دينار $46.56

سعر الذهب عيار 14 52,722 دينار $36.21

سعر الذهب عيار 12 45,190 دينار $31.04

اسعار أوقية الذهب 2,810,796 دينار $1,931

اسعار جنيه الذهب 632,670 دينار $434.55

اسعار كيلو الذهب 90,379,286 دينار $62,077

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع بخصوص سعر 100 دولار في العراق اليوم الأربعاء 25-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .